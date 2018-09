Rottenburg Spektrum der Ausstellung ist breiter geworden

Rot tenburg-Ergenzingen (kra). Wenn am Sonntag, 30. September, die insgesamt dritte Ergenzinger Gewerbeschau stattfindet, bei der mehr als 45 Betriebe und Dienstleister in zwei Gewerbegebieten vertreten sind, dann ist diese Veranstaltung etwas kleiner als im Jahr 2012, als sich über 60 Betriebe an dieser Präsentation beteiligten. Der Grund liegt auf der Hand: Zum einen findet die verkaufsoffene Gewerbeschau am Sonntag, 30. September, ab 11 Uhr nicht in der Ortsmitte, sondern nur in den beiden Gewerbegebieten statt. Zum andern machen nicht alle Gewerbetreibenden mit. Einige Betriebe aus dem Ort ziehen allerdings in das Gewerbegebiet Höllsteig um, um ihre Firma und Angebote zu präsentieren.