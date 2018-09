Rottenburg Sorge um die Frischluftzufuhr

Schon seit Jahren fordere der Ergenzinger Ortschaftsrat, in der Kernstadt ein weiteres Gewerbegebiet zu entwickeln. Der Bedarf sei mehrfach geprüft und bestätigt worden. "Der Ortschaftsrat hat die Erwartung, dass ein zusätzliches kernstadtnahes Gewerbegebiet den Ansiedlungsdruck auf Ergenzingen reduziert, kernstädtische Betriebe sich dort entwickeln können und eine Standortwahl für Firmen möglich ist." Den Standort "Herdweg" habe der Gemeinderat nach einem Prüfprozess mehrheitlich beschlossen. Der Ortschaftsrat Ergenzingen befürwortet "selbstverständlich", dass durch Nachverdichtung Gewerbeflächen aktiviert werden.

Ergenzingen-Ost

In der Gewerbestrategie ist Ergenzingen-Ost als Standort für "Lagerei und Logistik" beschrieben. Doch das passt dem Ergenzinger Rat überhaupt nicht. Dieser Beschreibung stehe man kritisch bis ablehnend gegenüber. Denn man möchte verhindern, dass das Gebiet nicht nur mit großen Logistikhallen gefüllt werde – auch wenn es natürlich so sei, dass am Standort schon mehrere Logistikunternehmen angesiedelt seien. Diesen Firmen will der Ortschaftsrat Entwicklung und Erweiterung ermöglichen. Der Ortschaftsrat werde entsprechende Ansiedlungsanträge sehr kritisch bewerten. "Reiner Warenumschlag ohne Produktionsanteile ist nicht erwünscht."

Auch wenn der Bedarf an Gewerbeflächen in unserer Region wachse, werde der Ortschaftsrat seine bisherige Ansiedlung mit Augenmaß, gepaart mit einem Branchenmix und der Vorgabe von 50 Arbeitsplätzen je Hektar, beibehalten. Wie in der Vergangenheit werden auch Ansiedlungswünsche abgelehnt.

Flugfeld Baisingen

Der Ortschaftsrat fasst zunächst den Ist-Zustand zusammen: Die Gemeinde Eutingen und die Stadt Rottenburg haben 2003 die Flächen des ehemaligen "Eutinger Flugplatzes" auf ihrer Gemarkung vom Bund erworben. Von dieser Fläche liegen circa 25 Hektar auf Eutinger Gemarkung und circa 40 Hektar auf Baisinger Gemarkung, die der Stadt Rottenburg gehören. Eine mögliche spätere Gewerbeansiedlung war schon beim Kauf in den Überlegungen. Auf Eutinger Gebiet ist schon lange das Postfrachtzentrum angesiedelt, zur Autobahn ging es lange nur durch Ergenzingen.

Im Zusammenhang mit der Änderung der Regionalpläne werde auf Wunsch von Rottenburg und Eutingen die Aufnahme des ehemaligen Flugplatzgeländes als Gewerbestandort in den Regionalplan geprüft. Das beantragte Gebiet "Flugfeld Baisingen" auf Baisinger Gemarkung ist im Strategiepapier der Stadt als alternativer Standort für Großbetriebe und als Entlastung für den Standort Ergenzingen-Ost vorgesehen, fasst das Gremium noch einmal zusammen.

Doch was der Ort von diesen Plänen hält, sagt der Rat ohne Umschweife: "Diese Planungen stoßen in der Ergenzinger Einwohnerschaft und im Ortschaftsrat auf Skepsis bis Ablehnung." Der mögliche neue Gewerbestandort werde nicht als wirkliche Entlastung für Ergenzingen gesehen, da das "Flugfeld Baisingen" westlich von Ergenzingen an der Gemarkungsgrenze auf einer Hochfläche liegt. Durch ein großes Gewerbegebiet auf der Westseite der Ortschaft werden Beeinträchtigungen der Frischluftzufuhr für Ergenzingen, eine weitere Zersiedelung, aber auch Belastungen durch mehr Verkehr und Lärm befürchtet. "Daher erwartet der Ortschaftsrat für die Ergenzinger Bevölkerung frühzeitige, fortlaufende und umfassende Informationen über die weiteren Planungen und Verfahrensschritte."