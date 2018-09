Rottenburg Sommer-Nacht-Traum versprüht Urlaubsfeeling

Zahlreiche Bands und Ensembles, etwa "The Noerds", "Goodby Crazy City", die Rottenburger Musikschule oder andere Ensembles wie "Honey and the Moon and Band" oder die "Madaus Band" heizten den Passanten gehörig ein und setzten zauberhafte, rockige oder einfach stimmungsvolle Akzente in der Stadt.