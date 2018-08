Rottenburg So lecker wie im Restaurant

Rottenburg (stb). Dazu zählen die fünf Pflegeheime der Hospitalstiftung, die Tagespflege, drei Abteilungen beim Freundeskreis Mensch, der Moriz-Kindergarten und die Mensen der Hohenberg- und der Kreuzerfeldschule sowie die des Paul-Klee-Gymnasiums in Rottenburg.

In den vergangenen Jahren sind die Mengen stetig gewachsen: Die jüngsten Esser sind drei Jahre alt, die älteste ist 111. Insgesamt 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in der Zentral- und Spülküche, den Verteilerküchen und den Mensen, in Teil- und Vollzeit, sieben Tage pro Woche.

Herbert Buck ist seit zehn Jahren bewährter Leiter der Küche. "Jeden Tag bereiten wir frisches und abwechslungsreiches Essen zu", erklärt Buck. Zur Wahl stehen für die Kunden ein Fleischgericht und ein vegetarisches Menü. In Kindergarten und Schulen wird darauf geachtet, dass es für muslimische Kinder Gerichte ohne Schweinefleisch gibt. "Die Salatschalen, die wir in den Schulen immer anbieten, werden gut angenommen", sagt Ute Stoll, Leiterin der Zentral- und Verteilerküchen. Halbjährlich erhält die Hospitalstiftung Rückmeldungen von Vertreterinnen und Vertretern, von Schülern, Eltern und Lehrern im Arbeitskreis Mensen. "Die Resonanz ist allgemein positiv", sagt Hospitalverwalter Günther Danner. Das liege auch daran, dass die Gerichte saisonal und regional angepasst werden. Immer beliebt: Spätzle.