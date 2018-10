Rottenburg Sind Wünsche der Stadt utopisch?

Rottenburg. Mehr Arbeitsplätze und höhere Gewerbesteuereinnahmen sind der Gedanke der Rottenburger Stadtverwaltung hinter einem kernstadtnahen Gewerbegebiet auf dem Galgenfeld zwischen Rottenburg und Kiebingen. Erst vor rund vier Wochen hatte Bürgermeister Hendrik Bednarz gegenüber unserer Zeitung gesagt, dass Rottenburg eine einkommensschwache Stadt und in Sachen Gewerbegebiete und Arbeitsplätze schwach aufgestellt sei.

Doch dass ein Gewerbegebiet auf dem Galgenfeld die erhofften Effekte erzielt, bezweifeln Meinrad Kreuzberger, Michael Lücke und Angela Bentfeld vom Aktionsbündnis Rottenburger-Kiebingen stark. Lücke sagt: "Die Wunschvorstellungen der Stadt werden nicht erfüllt werden." Die Gewerbegebietsgegner sind sich sicher, dass auf die 26-Hektar-Fläche hauptsächlich große Hallen errichtet werden würden, durch die weder ein deutlicher Zuwachs an Arbeitsplätzen noch an Gewerbesteuereinnahmen entstehe. Klar sei, dass man ein Gewerbegebiet immer irgendwie voll bekomme, doch ob darin Qualität entstehe, sei eine andere Frage. Lücke sagt: "Das Verhältnis zwischen Flächenverbrauch und dem Gewinn stimmt nicht." Was Angela Bentfeld nicht nachvollziehen kann ist, dass die Stadt dringend auf Geld angewiesen sei. Sie sagt: "Es ist nicht so, dass Rottenburg arm ist. Die Stadt steht gut da und hat sich beispielsweise eine neue Bibliothek geleistet." Die Vertreter des Aktionsbündnisses sind sich einig, dass es effektiver wäre, die innerstädtischen Einnahmen zu erhöhen, indem beispielsweise etwas gegen Leerstände am Marktplatz unternommen werde.

Zweifelhafte Rentabilität