Rottenburg Sechs erste Plätze und ein Zweiter

Nach den Geländeläufen traten die Teams in der Unterordnung (Gehorsamsprüfung) an, der ersten Disziplin im Vierkampf. Hier ging von Familie Ostertag Markus mit Lycka an den Start. Unter den strengen Augen der Leistungsrichterin zeigten die Beiden dass sie ein gutes Team sind und bekamen lediglich wegen ein paar Unaufmerksamkeiten Punkte abgezogen. In den Gerätedisziplinen Hürdensprung, Slalom- und Hindernislauf kamen die zwei in schnellen Zeiten ins Ziel. Lediglich im Hürdensprung gab es einen Punkt Abzug. Am Ende reichte es für Markus und Lycka dennoch für den ersten Platz in seiner Altersklasse. Im Hindernislauf durfte dann Nachwuchshündin Ostara starten.