Rottenburg Schwerer Unfall fordert zweites Todesopfer

Eine 22-Jährige hatte am Mittwoch gegen 21.35 Uhr versucht, auf einem übersichtlichen Streckenabschnitt zwischen Seebronn Ergenzingen ein Fahrzeug zu überholen und stieß dabei frontal mit einer Mercedes C-Klasse zusammen, die von einem 24-Jährigen gefahren wurde. Die Kollision war so heftig, dass die junge Frau unmittelbar an den Folgen des Aufpralls verstarb.

Der 24-Jährige sowie seine beiden Mitfahrer im Alter von 20 und 28 Jahren wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen in verschiedene Kliniken gebracht. Trotz intensivmedizinischer Versorgung starb der 20-Jährige, der sich zum Unfallzeitpunkt im Fond des Mercedes befunden hatte, am Donnerstagnachmittag in einer Spezialklinik an seinen schweren Verletzungen.