Rottenburg Schulneubau wegen Baumängeln geschlossen

Die Schule hatte den Neubau in der Ortsmitte nach den Sommerferien bezogen. Jetzt wurden allerdings Baumängel festgestellt, von denen möglicherweise Gefahr für die Besucher des Gebäudes ausgeht, also für die Schüler und Lehrer. Durch den glücklichen Umstand, dass das alte Gebäude noch steht, müsse kein weiteres Risiko eingegangen werden, dass womöglich jemand verletzt wird. Deshalb hat die Stadt Rottenburg angeordnet, die neue Schule umgehend zu räumen und zu schließen. "Auch wenn wir nach aktuellem Stand nicht davon ausgehen, dass tatsächlich etwas passiert, möchten wir die Sicherheit der Kinder, Lehrer und Mitarbeiter keinesfalls gefährden", so Oberbürgermeister Stephan Neher. "Es tut mir leid, dass die Schule ihren schönen Neubau noch nicht genießen darf, aber Sicherheit geht unbedingt vor." Bislang haben die Baumängel keinen Schaden angerichtet.