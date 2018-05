Rottenburg Schnelles Internet für Ergenzingen

Rottenburg-Ergenzingen. In der jüngsten Sitzung des Ergenzinger Ortschaftsrates stellte Andreas Müller vom Tiefbauamt der Stadt Rottenburg die Planungen zum Breitband-Internet-Ausbau in Ergenzingen vor. In erster Linie sollen die Ergenzinger Schulen und auch die Gewerbegebiete davon profitieren. Bislang verfügen die Schulen und auch die Gewerbegebiete bereits über Internet, aber es gibt noch keinen Breitband-Anschluss.

Am gestrigen 11. Mai sollte der Ergenzinger Breitband-Internet-Ausbau im Staatsanzeiger ausgeschrieben werden. "Hoffentlich gehen auch Angebote ein", hofft Andreas Müller. Am 2. Juli soll Baubeginn sein, das Bauende ist für Ende Oktober 2018 geplant. Die Länge der ausgebauten Strecke soll 11,19 Kilometer betragen.

Von einem Breitband-Internet-Ausbau profitieren auch zahlreiche Bürger in Ergenzingen, da dann 50 Megabit pro Sekunde im Download zur Verfügung stehen. Derzeit wird ein Glasfaserkabel von Eckenweiler nach Ergenzingen verlegt, welches dann auch durch einige Straßen im Ort gezogen wird. Mit einem Landesförderprogramm wird der Breitband-Internet-Ausbau für Schulen gefördert, so dass in erster Linie die Gemeinschaftsschule im Gäu und auch die Grundschule angefahren werden.