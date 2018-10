Rottenburg Sänger und Songwriter Wincent Weiss tritt auf

Heute startet der Kartenvorverkauf für das Rottenburger Sommer-Open-Air 2019. Dort wird am 17. August der Singer-Songwriter Wincent Weiss gastieren. Oßwald betont, dass der Rottenburger Gemeinderat kein Mitspracherecht bei der Auswahl der Künstler haben könne. Dies wurde nach dem Auftritt der Gangsta-Rap-Band Strassenbande 187 von einigen Stadträten gefordert. "Wenn der Gemeinderat bei der Auswahl der Künstler mitreden wollte, dann müsste er auch das wirtschaftliche Risiko mittragen." Oßwald betont jedoch, dass er niemals Bands wie Kollega oder rechtsradikale Bands nach Rottenburg holen würde. "Wenn der Hitlergruß gezeigt wird, hört es auf."

Oberbürgermeister Stephan Neher meint, dass man schon als Veranstalter Gegenwind aushalten müsse, wenn man umstrittene Bands auftreten lässt. Es stelle sich aber auch die generelle Frage, ob es überhaupt Auftrittsverbote geben dürfe und für wen diese dann gelten würden. Solange die Texte der Band sich im Rahmen der Meinungsfreiheit befänden, könne es keine Auftrittsverbote geben. "Wenn wir Bands verbieten würden, dann müssten wir auch Spielhallen oder Kneipen verbieten. Da kann viel größerer Unsinn betrieben werden. Man denke nur an den Familienvater, der bereits am zweiten des Monats seinen kompletten Monatslohn verspielt und die Frau dann keine Windeln mehr fürs Baby kaufen kann." Marc Oßwald betonte, dass beim Auftritt der Strassenbande 187 ja nichts passiert sei. "Die haben sich im Backstagebereich in St. Klara vernünftig verhalten. Und im Publikum waren auch Abiturienten und etliche Studenten."

Die zweite Band wird Marc Oßwald mit den VADDI Concerts noch vor Weihnachten im November verraten. Den dritten Showact verrät Oßwald ebenfalls noch vor Weihnachten. Wincent Weiss wird in Rottenburg für emotionale Momente sorgen, etwa mit seinem Chartbreaker "Musik Sein". Weiss ist ein moderner Pop- und Songpoet. Dies beweist etwa sein Album "Irgendwas gegen die Stille". Die Songs erzählen Geschichten, die auf eigenen Erfahrungen und Gedanken des Sängers beruhen.