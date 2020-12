Rottenburg Rund 90 Arbeitsplätze am neuen Standort

"Mit dem Spatenstich legen wir den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft", freute sich Sabine Marquardt, Geschäftsführerin und Gesellschafterin von Hald & Grunewald, und weiter: "Wir haben uns für den Standort in Ergenzingen aus guten Gründen entschieden. Zum einen wegen der guten Lage in unmittelbarer Nähe zur Autobahn A 81, aber auch wegen der sehr gut ausgebauten Infrastruktur dieses Gewerbegebietes, welches den notwendigen Platz für zukünftiges Wachstum bietet." Vor allem aber habe man gespürt, dass man willkommen sei. Die Stadt Rottenburg habe nie Zweifel daran gelassen und die Firma bei der Suche nach dem passenden Grundstück bis hin zum Bauantrag verlässlich unterstützt. Dass man nun "ausgewandert" sei, liege einfach daran, dass die Stadt Herrenberg kein Gewerbegrundstück dieser Größenordnung anbieten konnte.

Marquardt ließ die Geschichte der 1965 in Herrenberg gegründeten Betriebes kurz Revue passieren und verwies auf dessen Nachhaltigkeit. Aufgrund des kontinuierlichen Wachstums und der Entwicklung des Unternehmens, sei das bisherige Firmengelände der heutigen Größe nicht mehr gerecht geworden. Man sei an der Kapazitätsgrenze angelangt. Außerdem habe sich der Umsatz in den letzten zehn Jahren auf rund 26 Millionen Euro verdoppelt.