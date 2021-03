1 Ein Rottenburger hat 100.000 Euro bei der Glücksspirale gewonnen. Foto: Lotto BW

Bei der Glücksspirale-Ziehung am Samstag fiel ein Treffer von 100.000 Euro in Rottenburg. Der Tipper versuchte sein Glück bei "6 aus 49" und nahm zusätzlich an der Glücksspirale teil.

Rottenburg - Die sechsstellige Gewinnzahl 145584 der Rentenlotterie stimmte exakt mit den letzten sechs Ziffern seiner Losnummer überein. Der Volltreffer ist genau 100.000 Euro wert – komplett steuerfrei und auf einen Schlag ausbezahlt.

Wer hinter dem Gewinner steckt, ist der Lotto-Gesellschaft noch nicht bekannt. Der Glückspilz aus Rottenburg gab seinen Spielschein anonym in einer Annahmestelle der Stadt ab. Zum Abruf der 100.000 Euro muss er oder sie nun die gültige Spielquittung vorlegen. Diese kann der Gewinner in jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg oder direkt in der Stuttgarter Zentrale einreichen.

Zuletzt hatte es vor knapp einem Jahr einen Großgewinn im Raum Rottenburg gegeben. Vergangenen Mai räumte ein Lotto-Spieler mit einem Sechser 472.000 Euro ab.