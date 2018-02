Rottenburg Rottenburg soll Sportstadt werden

Sie stellte sich in der Sitzung des Rottenburger Sozialausschusses vor. Anne Schröder legte auch einen konkreten Fahrplan zur Sportentwicklungsplanung vor. Die CDU-Fraktion stellte im Mai 2017 den Antrag auf eine langfristige Planung zur Weiterentwicklung der Sportstätten. Zudem kritisierte die CDU, dass die Pflege der Anlagen unzureichend sei. Zudem gebe es zum jetzigen Zeitpunkt keine mittel- und langfristige Planung für Rottenburgs Sport- und Allwetterplätze. 2013 gab es eine Bestandsaufnahme der Sportstätten im Rahmen der Mission Olympic.

Untersuchung Sportstätten und Sportangebote für März vorgesehen

Anne Schröder nun möchte in den Prozess der Sportentwicklungsplanung auch Experten miteinbeziehen. Etwa vom AK Schule und Sport, die Sportvereinsvertreter oder auch weitere Experten und Institutionen. Auch sollen die Gremien des Gemeinderates mit einbezogen werden. Start ist in diesem Monat. Im März dann soll eine Untersuchung der Rottenburger Sportstätten und Sportangebote erfolgen. Im April soll eine Bedarfsanalyse erstellt werden. In zehn bis 15 Jahren möchte Anne Schröder den Stadtpokal etwa in allen Mannschaftssportarten austragen lassen. Oder der Neckar soll zum Sportplatz werden. Es soll, so ihre Vision, große Events und Meisterschaften in Rottenburg geben, auch sollen Sportflächen für Jung und Alt geschaffen werden wie beispielsweise ein Barfußpfad, Wasserspiele oder ein Hochseilgarten.