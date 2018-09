Rottenburg "Rottenburg ist eine sichere Stadt"

Außerdem hängt die Zahl vom Anzeigeverhalten der Bürger ab und wie viele Kontrollen die Polizei durchführen kann. Es sind also nur die Straftaten, die auch bekannt werden. "Wenn wir mehr Kontrollen machen, dann ist die Zahl auch höher", erläuterte der Experte.

Die Aufklärungsquote liegt für Rottenburg bei 66,5 Prozent. "Das ist eine gute Zahl." Anders sieht es für Wohnungseinbrüche aus. Da liegt die Aufklärung bei nur 11,5 Prozent. Allerdings konnte die insgesamte Zahl verringert werden: Es kam zu 26 Einbrüchen, wobei zwölf beim Versuch scheiterten und 14 wirklich ausgeführt wurden. "Hier leisten wir viel Präventionsarbeit." Denn der Einbruch sei für die Betroffenen besonders schlimm: "Da dringt jemand in meine Privatsphäre ein, ich kann zuhause nicht mehr sicher sein", ist das große Problem.

Die meisten Straftaten ereignen sich in der Kernstadt. Danach folgt Ergenzingen. Der sicherste Teilort ist Obernau. Es bestehen jedoch für das ganze Gebiet des Polizeipräsidiums Reutlingen Probleme, was das Personal angeht. Das wird wohl noch bis 2019 oder 2020 anhalten. "Wir haben weniger Personal, aber dafür mehr Aufgaben", gab Peter Zerfass Einblicke. "Zusammenfassend kann gesagt werden: Es lebt sich gut in Rottenburg. Es ist eine sichere Stadt."