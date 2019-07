Rottenburg Rock of Ages bringt Musik für jeden Geschmack

Als "Pflichttermin für Liebhaber zeitloser Gitarrenmusik" bezeichnet Franz das Rock of Ages gerne. Dabei standen über die Jahre bereits Bands wie The Sweet, Gotthard, Saga, Status Quo, Foreigner, Alice Cooper, Jethro Tull, Kansas, Bob Geldof und Europe auf der Bühne. Aber auch Künstler wie The Bosshoss, EAV, Spider Murphy Gang oder Kim Wilde hätten sich gut in das Programm von Rock of Ages einbauen lassen. "Für mich spielt in erster Linie eine Rolle, ob es gut gemachte Musik ist", sagt Horst Franz. So kam es auch, dass Niedeckens BAP in diesem Jahr dabei ist.

"Mit dieser Musik ist unsere Generation aufgewachsen, beim Bang Your Head wäre so etwas nicht machbar, beim Rock of Ages passt das sehr gut", meint Franz und freut sich auf den zweieinhalbstündigen Auftritt der Kölner Formation am Sonntagabend zum Abschluss des dreitägigen Events. Direkt davor wird unter anderem Axxis mit dem redseligen Sänger Bernhard Weiß zu hören sein.

Den ersten Abend am Freitag werden drei Bands gestalten, die bereits beim Bang Your Head für Furore gesorgt haben: Queensryche, Uriah Heep und Rose Tattoo. Gerade letztgenannte Band aus Australien hat mit ihrem Frontmann Gary "Angry" Anderson vor zwei Jahren viel Beachtung und Lob bei ihrem Auftritt in Balingen geerntet. Das Wiedersehen in Seebronn ist also kein Zufall.

Am Samstag wird vor allem der Auftritt von Extrabreit für Abwechslung sorgen, haben die Hagener Musiker doch eine ganze Latte an Hits in ihren vier Jahrzehnten Bandgeschichte angehäuft. Unvergessliche Songs hat auch Chris Norman als Frontmann von Smokie und später als Solokünstler in die Charts gebracht. Der smarte Brite wird in Seebronn also nicht nur seine "Midnight Lady" dabei haben. Zum letzten Act am Samstag braucht man auch nicht mehr viel sagen: Saxon ist live eine wahre Bank und serviert seit 40 Jahren traditionellen Rock von der Insel, wofür sie ihre Fans lieben und verehren.

Etwas ganz Besonderes sind übrigens auch die Familiensonntage, und da ist der Festivalmacher mit seiner Meinung nicht allein. "Als wir 2015 auf drei Festivaltage gegangen sind, habe ich mir überlegt, was ich denn für meine Tochter und ihre Altersgenossen auf die Beine stellen könnte", erzählt Franz. Und da sei dann ein Kinderprogramm herausgekommen, bei dem angesagte Musiker für den Nachwuchs auftreten.

Das Gratis-Familienprogramm am Sonntag startet dieses Mal um 10 Uhr mit dem Musikverein Seebronn, der die Veranstaltung auch umrahmt. Auf Kristinas kleine Tanzschule (10.30 Uhr) folgt die Musiker von Heavysaurus (11.40 Uhr), die in ihren Reptilienkostümen eine mitreißende Bühnenshow und Klassiker aus Hard Rock und Heavy Metal spielen werden. Dazwischen wird außerdem das Quartett Spice-up aus Rottenburg um 10.40 Uhr seine Bühnenpremiere feiern. Zu hören sein werden Stücke wie "Survivor" von Destiny‘s Child, "Please Don’t Stop the Music" von Rihanna und viele mehr. Die Besucher dürfen gespannt sein.

Um 15 Uhr markiert dann die Band Metal up your Brass die Fortsetzung des regulären Open-Air-Programms.