Rottenburg Reger Austausch mit vielen Meinungen

Rottenburg. In einem Kreis sitzen die politisch Interessierten im Seminarraum der Stadtbücherei zusammen. Heute geht es um die Auswirkungen der Landtagswahlen in Bayern und Hessen, sowie des Bürgerentscheids in Rottenburg. Zu Beginn führt der Moderator Wolfgang Hesse kurz ins Thema ein, nennt die wichtigsten Informationen und gibt eine Einschätzung ab. "Die großen Parteien haben in Bayern und Hessen nicht mehr so viele Stimmen bekommen wie in der Vergangenheit", sagt er und führt es aus. Schließlich kündigt er an: "Wir wollen heute diese Entscheidungen sowie das Ergebnis des Bürgerentscheids in Rottenburg analysieren."

Winfried Thaa legt daraufhin eine detaillierte Analyse der Wahlergebnisse vor. Er lässt Blätter herumgehen, auf denen Statistiken zu den Wahlen abgedruckt sind, ebenso wie solche, die Thesen enthalten, woran die Veränderungen liegen könnten. "Die Bindung zu bestimmten Parteien hat abgenommen und das liegt natürlich an mehreren gesellschaftlichen Veränderungen innerhalb der vergangenen Jahre", beginnt er. Daran schließt ein Vergleich an, in welchem er darlegt, wie sich das politische Leben der Bundesbürger von heute mit dem vor etwa 60 Jahren unterscheidet. Auch Konflikte der Parteien werden benannt.

Nach seiner zwanzigminütigen Analyse beginnen die Stammtischmitglieder Fragen an ihn zu stellen oder ihre eigene Meinung zu äußern. Ein Mann meldet sich zu Wort und wird vom Moderator aufgerufen. "Ich habe beobachtet, dass viele Wähler personenbezogen wählen. Sie müssen den Vertreter einer Partei mögen, um sich für diese zu entscheiden", schildert er seinen Eindruck. Weitere Mitglieder teilen ihre Ansichten mit bis der Konsens entsteht: Natürlich kommt es auch immer darauf an, in welchem Milieu diese Person, dieser Vertreter einer Partei, wirkt. Welches Milieu sich von ihm am meisten angesprochen fühlt.