Rottenburg Rathauserweiterung mit Mehrkosten

Die Deckung der Summe erfolgt über den Haushaltsplanentwurf 2019 sowie über die Änderungsliste der Verwaltung. Für kommende Bauprojekte will die Verwaltung einen finanziellen Puffer für derartige Unwägbarkeiten einplanen, betonte Baubürgermeister Thomas Weigel. Geschuldet ist die jüngste überplanmäßige Ausgabe den statischen Notwendigkeiten, einer Gastherme, die ein Privatmann bauen wollte sowie der aktuellen Wirtschaftslage im Bauwesen, also den hohen Preisen.

Ein Zahlendreher sorgt für Unmut

Zudem soll es Verbesserungen am Bestand im Anschlussbereich der Baumaßnahme geben. Auch gab es einen Zahlendreher bei der Berechnung, was ebenso mit Mehrausgaben zu Buche schlug. Planungen und Ausschreibungen seien zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht ausreichend detailliert gewesen, so der Architekt, der die Baumaßnahme noch einmal vorstellte. Da nun der Innenausbau des Rathausanbaus startet, sei nun mit keinen weiteren unvorhergesehenen Problemen der Baumaßnahme zu rechnen.