Rottenburg Prozess um knapp 100 Straftaten geht weiter

Brandstiftung, Sachbeschädigung und 94 Einbrüche

94 Einbrüche meist in Schuppen oder landwirtschaftlich genutzte Objekte sowie in Vereinsheime und Wohnhäuser wirft die Staatsanwaltschaft den insgesamt vier Jugendlichen im Alter von 15, 17 und 19 Jahren vor. Dazu kommen Brandstiftungen und erhebliche Sachbeschädigungen an Autos und Fenstern. Nach den Taten seien sie, die beiden älteren, meist gemeinsam zum Hehler nach Herbrechtingen (Kreis Heidenheim) gefahren, um die heiße Ware zu verticken. Zustande gekommen sei der Kontakt über Ebay.