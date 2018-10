Rottenburg Pro Hektar sollen 50 Arbeitsplätze geschaffen werden

Welche Voraussetzungen muss ein Unternehmen erfüllen, das sich in Rottenburg ansiedeln möchte?

Eine große Rolle bei den Entscheidungen spielen natürlich die Ortschaftsräte und der Gemeinderat. Unternehmen müssen hier ihr Vorhaben den gewählten Vertreterinnen und Vertretern präsentieren und um Zustimmung für ihr Konzept werben. Der Verkauf von Grundstücken wird ab einem Wert von 100 000 Euro von dem jeweiligen Ortschaftsrat beziehungsweise bei Grundstücken in der Kernstadt beschlossen. Sofern der Wert 250 000 Euro übersteigt, entscheidet der Gemeinderat.

Gibt es Voraussetzungen für die Zahl der Arbeitsplätze?

Als Richtlinie gilt seit vielen Jahren, dass 50 Arbeitsplätze pro Hektar geschaffen werden sollen. Jede Anfrage wird aber für sich betrachtet und auch sonstige Aspekte berücksichtigt, zum Beispiel zur Branche des Gewerbebetriebs oder ob das Unternehmen bereits in Rottenburg ansässig ist. So kann es sein, dass ein Unternehmen anfangs vielleicht nur 40 Arbeitsplätze schafft, aber ein sehr innovatives und wertvolles Produkt anbietet, sodass aus unserer Sicht eine Flächenvergabe gerechtfertigt ist. Wie oben ausgeführt, entscheiden allerdings die politischen Gremien, an wen ein Gewerbegrundstück verkauft werden soll.

Nach welchen Maßgaben entscheidet der Gemeinderat?

Der Gemeinderat hat im Rahmen der Gewerbestrategie auch die Einrichtung eines Runden Tisches Nachhaltige Wirtschaftspolitik beschlossen. Dieser soll in den kommenden Monaten Prüfbausteine unter Berücksichtigung der drei Dimensionen der Nachhaltigkeit – sozial, ökologisch und ökonomisch – definieren. Ziel ist es, konkrete Elemente festzulegen, was für uns in Rottenburg wichtige Punkte sind, die wir bei der Ansiedlung einzelner Betriebe beziehungsweise auch Entwicklung kompletter Gewerbegebiete prüfen wollen. Kriterien können hier etwa der Energiestandard eines geplanten Gebäudes, die Verkehrsanbindung, die Parkraumkonzeption und die Arbeitsplatzdichte sein. Diese Daten werden dann erfasst und den politischen Entscheidern vorgelegt, so dass diese sie bei ihrer Entscheidung mit bedenken und einbeziehen können. Für uns ist es wichtig, mit den Flächen sorgsam umzugehen und gründlich zu überlegen, was wir damit machen. Einen Flächenramsch gibt es in Rottenburg nicht und wird es auch künftig nicht geben. Die Fragen stellte Daniel Begemann.