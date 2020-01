Rottenburg Polizei fahndet mit Phantombild nach Sexualstraftäter

Eine Frau war am 1. Januar von einem Mann sexuell belästigt worden. Demnach fiel der 32-Jährigen auf der Heimfahrt im Nachtbus von Tübingen nach Rottenburg ein Mann auf, der auffallend ihre Nähe suchte. Kurz nach 4.15 Uhr verließ die Frau den Bus in der Sprollstraße am Martinihaus.