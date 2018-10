Rottenburg Plan für Penny-Supermarkt heftig umstritten

"Die Zeiten ändern sich", heißt es von einer ganzen Reihe von Gemeinderäten nach dem Bürgerentscheid, bei dem sich 70 Prozent der Rottenburger gegen ein kernstadtnahes Gewerbegebiet entschieden hatten. Die Bürger hätten der Politik mit ihrem Votum aufgetragen, genau auf den Flächenverbrauch zu achten. Der Zorn einiger Räte entzündet sich am geplanten Lebensmittelmarkt in Wurmlingen: ein eingeschossiger Penny-Markt mit 1164 Quadratmetern Nutzfläche, davon 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und mindestens 70 Parkplätze. Entstehen soll der Markt am Ortsausgang Richtung Hirschau, schräg gegenüber der Uhlandhalle. Der Wurmlinger Ortschaftsrat hatte dem Vorhaben einstimmig zugestimmt.

Oberbürgermeister Stephan Neher (CDU) sagt: "Seit zehn bis 15 Jahren suchen wir einen Lebensmittelmarkt für Wurmlingen." Jetzt sei man froh, dass das Unternehmen Rewe mit einem Penny-Markt Interesse hat. Die Stadt müsse lediglich den Flächennutzungsplan ändern, Rewe übernehme die Planungskosten und beauftrage die Erstellung eines Naturschutzgutachtens. Auch Wurmlingens Ortsvorsteher Georg Schöllkopf wohnt der Sitzung bei und sagt: "In einer Umfrage ist ein Lebensmittelmarkt der größte Wunsch der Wurmlinger Bürger. Wir werden uns die Zuwege zum Markt genau überleben und eine Bushaltestelle am Supermarkt einrichten." Auch die Hirschauer wünschen sich einen Supermarkt und könnten nach Wurmlingen zum Einkaufen kommen. Zudem kann Rewe an dem Standort mit zahlreichen Kunden von der Hauptverkehrsader zwischen Tübingen und der B 28a rechnen.

Doch einige Räte stören sich vor allem an dem großflächigen Parkplatz. Könne man nicht eine Tiefgarage bauen oder nur 50 statt 70 Parkplätze anlegen? Außerdem sei es eine Verschwendung, den Markt nur eingeschossig zu errichten. Vielmehr sollten über dem Markt beispielsweise noch Wohnungen entstehen. Im Trend liege auch "urban gardening".