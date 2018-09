Rottenburg Plakate für Entscheid

Rottenburg (amb). An zentralen und prominenten Stellen hängten kürzlich Oberbürgermeister Stephan Neher, Gemeinderäte, der neue Wirtschaftsförderer Andreas Lanio sowie Erster Bürgermeister Thomas Weigel Plakate auf, die die Position der Stadt zum Bürgerentscheid über das kernstadtnahe Gewerbegebiet Herdweg veranschaulichen sollen. Großbanner wurden auch in Rottenburger Teilorten wie etwa im Gewerbegebiet Ergenzingen aufgehängt. Oberbürgermeister Neher betonte, dass die Stadt nach wie vor das Gewerbegebiet Herdweg in Kiebingen planen und umsetzen will. Die Plakate sollen die Bürger dazu animieren, die kommenden Veranstaltungen zum Bürgerentscheid zu besuchen, sich auf der Infoseite der Stadt im Internet zu informieren und sich am Wahltag auf den Weg ins Wahllokal zu machen.