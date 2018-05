Rottenburg "Pfingsten ohne Maria undenkbar"

"Pfingsten ist ohne Maria undenkbar, wie Kirche ohne Maria undenkbar ist." Diese prägnante Aussage von Weihbischof Thomas Maria Renz am Anfang seiner Predigt zieht sich wie ein roter Faden durch seine Ausführungen. Maria, die Braut des Heiligen Geistes, lade jeden Christen ein zu einem intensiven Gebetsleben, zum Vertrauen auf den Herrn und zum Lobpreis seiner Güte und Macht.

Echte Marienverehrung gehe Hand in Hand mit echter Glaubensfreude und mit Vertrauen in Gottes Wirken. "Wir werden das neue Pfingsten der Kirche nie erleben, wenn wir unser Beten nicht vereinen mit Maria, wenn wir sie nicht in unsere Mitte holen, in die Mitte der Kirche."

Für die Ohren der Schönstätter klingt hier eine Art geistige Verwandtschaft mit dem Gründer, Pater Josef Kentenich, mit. Das Datum, 20. Mai, erinnert an seine unbeschadete Heimkehr aus dem Konzentrationslager Dachau nach Schönstatt. Die Texte der Maiandacht an diesem Sonntag und an allen Sonn- und Feiertagen im Mai, rücken das Gedenken an den Todestag des Gründers vor 50 Jahren in den Blick. Die Bedeutung Marias für die Kirche, das war eines seiner Leib- und Magenthemen.