Rottenburg Pfarrer ist in närrischer Bestform

Bis auf den Kirchgang fiel in diesem Jahr coronabedingt alles aus. Laut Hygienekonzept standen im Gotteshaus 90 Plätze zur Verfügung, nur rund 35 davon waren am Sonntagmorgen tatsächlich belegt, und die Kirchgänger dürften sich in dem großen Kirchenschiff etwas verloren vorgekommen sein.

Doch umsonst gekommen waren sie trotzdem nicht, sie erlebten nämlich in Pfarrer Klaus Rennemann, der ja bekanntlich praktizierender Narr ist, einen im bunten Gewand bekleideten Geistlichen in Hochform. Durch die Bank in wohlgereimten Versen verwies dieser auf die lausige Zeit der Narren und meinte: "Alle die sagen, in der Krise lacht man nicht, sind doch selber nicht ganz dicht."