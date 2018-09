Rottenburg Ortschaften sollen mehr eingebunden werden

In den vergangenen Jahren haben in den Ortschaften immer wieder Zukunftswerkstätten stattgefunden. Dabei wurde deutlich, dass die Bürger daran interessiert sind, ihre Heimat mitzugestalten. Ziel sei es deshalb, eine Stadtkonzeption zu erarbeiten, an der alle Bürger selbst mitarbeiten können. Mit "alle" sind ganz unterschiedliche Personengruppen gemeint: die Bevölkerung, der Gemeinderat und die Stadtverwaltung.

In den Ortschaften sollen folgende Fragen bearbeitet werden: "Wie wollt ihr in den Ortschaften leben? Und: Was erwartet ihr von der Gesamtstadt?" Die Ergebnisse werden dann zu Themen gesammelt, woraus ein Konzept entstehen soll. Die zur Erreichung erforderlichen Maßnahmen werden dem gegenübergestellt und am Ende vom Gemeinderat verabschiedet.

Die Erarbeitung der Stadtkonzeption betrifft mehrere Ämter, vor allem die Stadtplanung und das Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement. Ab ersten Januar 2019 soll es eine Koordinatorenstelle geben. Über sie soll der gesamte Prozess hin zur Veröffentlichung der Stadtkonzeption gesteuert werden. Außerdem möchte die Verwaltung ein Planungsbüro beauftragen.