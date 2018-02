Rottenburg Orden für den Regierungspräsidenten

Dass gemäß einem alten Ritual immer der "Vorjahres-Kappenträger" die Laudatio auf seinen Nachfolger halten muss, sei für ihn Schwerstarbeit gewesen, erklärte Schach, der in lustigen und wohlgereimten Worten feststellte: "I hab mir des schon letsch Johr denkt, du kriegsch vom RP nix geschenkt" und weiter: "Hosch du die Kapp erst uf am Kopf, no bischt du an armer Tropf". Ansonsten zollte Schach seinem Nachfolger Lob in den höchsten Tönen und schlug dem "Narrenadel" vor, Heinz Seiffert diese "Kapp" zu verleihen, da dieser ohne Fehl und Tadel sei. Dem kam der Regierungspräsident dann auch gerne nach.

Mit der neuen "Kapp" ausgestattet, stellte Seiffert dann abschließend fest, dass er nach seinen Recherchen der erste evangelische Kappenträger sei und gelobte, dieses Utensil mit Stolz zu tragen.

Dann ging es in die Kantine zum Schunkeln, Tanzen und Feiern, bevor die durchweg in herrlichen Farben kostümierte Belegschaft zur Kostümprämierung vor die Jury trat. Diese bestand aus den Präsidenten der fünf anwesenden Narrenvereinigungen.