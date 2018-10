Rottenburg Ohne Fachkräfte ist kein Wachstum möglich

Rottenburg-Wurmlingen. Rottenburgs Bürgermeister Hendrik Bednarz, Wirtschaftsförderer Andreas Lanio und Wurmlingens Ortsvorsteher Georg Schöllkopf statten der Schlosserei Schäuble in Wurmlingen drei Tage vor dem Bürgerentscheid um das Gewerbegebiet Herdweg einen Besuch ab. Sie wollen hören, was den Handwerkern wichtig ist, was sie sich von der Zukunft erhoffen.

Der Betrieb mit heute neun Mitarbeitern unter Leitung der Brüder Roland und Konrad Schäuble existiert in Wurmlingen seit 1958. In der Anfangszeit seien sie eine kleine Schlosserei im Zentrum von Wurmlingen gewesen, erzählen die Geschäftsführer. Vor etwa sechs Jahren sei dann eine Erweiterung nötig geworden, da sie mehr Platz für Maschinen benötigt hätten. Seitdem ist die Schlosserei im Wurmlinger Gewerbegebiet Pfäffinger Straße am Ortsrand.

Genügend Platz