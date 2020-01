Rottenburg OB kann sich Kandidatur in Stuttgart vorstellen

Mit Arnold hat Neher eine Gemeinsamkeit: Beide CDU-Männer stehen für einen eher ungewöhnlichen Kurs in Ihrer Partei in der Flüchtlingspolitik. Neher hatte sich für die Aufnahme von Bootsflüchtlingen stark gemacht und gilt als Anhänger der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Arnold spricht sich für eine moderne Flüchtlings- und Einwandererpolitik, die sich vom starren System entfernt.

Dass die beiden Männer in Stuttgart gehandelt werden, kommt deshalb nicht überraschend. Denn die Stuttgarter Christdemokraten müssen Wähler zurückgewinnen, die sie an die Grünen verloren haben. Neher selbst bestätigt diesen Gedanken: "Ich weiß, dass ich da nicht typisch für meine Partei bin und eine andere Linie verfolge." Das sei durchaus ein Argument für eine Kandidatur in Stuttgart. Die Landeshauptstadt ist für Neher unter den Großstädten ein Paradebeispiel, was die Integration von Flüchtlingen angehe.

Und welche Reaktionen hat Neher bisher aus Rottenburg erhalten? "Mal so, mal so", sagt er. Es würden aber wohl die meisten verstehen, dass er vielleicht den nächsten Karriereschritt wagen möchte. Und wenn es nicht klappt? "Dann bleibe ich mit voller Kraft OB in Rottenburg."