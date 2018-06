Rottenburg Nicht einmal das Vieh wollte trinken

Den Grund dafür sahen sie in den tiefen Lößlehmböden und den tiefer liegenden Muschelkalkplatten, durch die das Wasser in das Neckartal abfloss. Bedingt dadurch, dass es im Ort kein fließendes Gewässer gab, kamen die Menschen auf die Idee, selbst Brunnen zu graben. 26 davon habe es dann im Ort gegeben, so die beiden Kenner der Materie. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts seien dann Quellen in den Gewannen "Zum Brunnen", "Hinteres Wiesle" und "Hölderle" gefasst worden. Von dort aus sei dieses dann in hölzernen Leitungen, sogenannten Teucheln, in den Ort geleitet worden. Allerdings sei die Wasserqualität nicht die Beste gewesen, zumal sich sogar zeitweise das Vieh geweigert habe, davon zu trinken. Auch die mittlerweile im Ergenzinger Westen erschlossene "Edelmannquelle" und das später gebaute Wasserreservoir in der Horber Straße hätten dann zur Verbesserung der Situation beigetragen.