Rottenburg Neujahrsbrunch lockt Gäste in Schulmensa

Im jährlichen Turnus bietet das Team den Neujahrsbrunch an, zu dem auch viele türkische und syrische Mitbürger gekommen waren. In der Schulmensa wurde das Neujahrsfrühstück organisiert. Es gab frisch gebratene Spiegeleier, dazu Pommes und Antipasti sowie Käse und Wecken oder Baguette. Türkische und syrische Spezialitäten sowie Chai und Kaffee rundeten das Frühstücksbuffet ab. Zudem gab es türkische Linsensuppe. "Wer will, bringt immer etwas zum Essen mit", erklärte Gabriele Mauthe vom Organisationsteam.

Der Neujahrsbrunch sei immer gut besucht, in diesem Jahr wurde er zum fünften Mal organisiert. Als kleinen Obolus gab jeder, der konnte etwas in das Spendenkässchen. "Aber am Geld soll die Teilnahme sicherlich nicht scheitern", betonte Gabriele Mauthe. Sie selbst hatte eigens für das Neujahrsfrühstück Eier "von glücklichen Hühnern aus Seebronn und Hailfingen" besorgt, erklärte sie.

Auch viele Kinder hatten in der Mensa ihren Spaß, es gab eine Krabbel- und Spielecke. Die Gäste kamen zum Großteil aus Ergenzingen, einige waren auch aus Eckenweiler gekommen. Acht Helfer und Helferinnen sorgten sich um das Wohl der gut 100 Gäste. "Wir freuen uns, dass die so voll ist", sagte Gabriele Mauthe. Auch im kommenden Jahr ist wieder ein Neujahrsbrunch geplant.