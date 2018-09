Rottenburg Neue Sprache lernen oder lieber einem Vortrag lauschen?

Zum Volkshochschulumbau gebe es nicht viel Neues, betonte Müller: "Der Plan mit der Tiefgarage ist aber wahrscheinlich vom Tisch, jetzt muss nur noch geklärt werden, von wem das ertüchtigte Gebäude nach seiner Sanierung künftig genutzt werden wird." Es könne dann durchaus sein, dass etwa die Musikschule in ein anderes Gebäude der Stadt umziehen wird.

Im neuen Kursprogramm finden sich etliche neue Kursangebote, gegliedert in verschiedene Bereiche. So befasst sich etwa ein Vortrag am 8. Oktober mit dem Geschäftsmodell des umstrittenen Rottenburger Kopp-Verlags. "Alles Verschwörung oder was?" – eine Lesung und einen Film zu Karl Marx konnte Müller im Kino Waldhorn organisieren. Für den Vortrag konnte Klaus Dietinger als Regisseur des Doku-Dramas "Lenchen Demuth und Karl Marx" gewonnen werden. Im Bereich Kunst wird es ab Ende September eine neue Ausstellung in der VHS geben. Ausstellen wird die Künstlerin Michaela Würtz aus Ergenzingen.

Fachbereichsleiterin Anke Hüsken ist für die junge VHS zuständig. Neu ist ein offener Spieletreff für Jugendliche ab zwölf Jahren in der neuen Stadtbibliothek, der ab Freitag, 28. September, wöchentlich stattfindet (ab 16.30 Uhr). Neu ist auch das Basteln eines so genannten Hörkissens mit eingebauten Lautsprechern sowie Hoop-Dance.