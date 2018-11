Rottenburg Neue Spazierwege in Baisingen eröffnet

Eingeweiht wurde der Wanderweg von Ortsvorsteher Horst Schuh, der auch gemeinsam mit Kulturamtsleiter Karlheinz Geppert, der Tourismusbeauftragten des Landkreises Tübingen Iris Becht und Christina Gsell von der WTG eine Kartentafel enthüllte.

Der eine Weg ist die "Baisinger Acht" und führt am Waldrand entlang und durch den Wald. Der andere Weg ist eine Strecke von Baisingen in den Nachbarort Vollmaringen, der Aussichten auf den Albtrauf bietet. Startpunkt der Wanderwege ist am Sportheim, und ein großer, asphaltierter Parkplatz steht ebenso zur Verfügung. Von dort geht es auf stets asphaltierter Strecke zur Kreuzung am Jüdischen Friedhof. Hier geht der eine Weg an der Waldkapelle vorbei, wo großzügige Sitzmöglichkeiten geschaffen wurden. Auf ebener Strecke führt der Seniorenwanderweg nach Vollmaringen.

Einig war sich Schuh mit den anderen Initiatoren, dass mit den Spazierwegen für Menschen mit Mobilitätseinschränkung etwas Wunderbares geschaffen worden sei.