Rottenburg Neue Ladestation für Pedelecs

Seit Kurzem gibt es für dieses Problem eine Lösung direkt am Rottenburger Marktplatz: Der Akku kann im Vorraum der WTG kostenlos aufgeladen werden, während man eine Pause macht. Am Fenster neben der Eingangstür befindet sich eine Sitzgelegenheit, unter der sich sechs Schließfächer befinden. In einem Fach können immer bis zu zwei Akkus gleichzeitig aufgeladen werden. Da der Vorraum der WTG aufgrund des darin befindlichen Bankautomaten durchgehend geöffnet hat, können die Ladestationen auch abends und am Wochenende in Anspruch genommen werden.