Rottenburg Neue Kleidung für 640 Feuerwehrler

Rottenburg. Die Feuerwehr-Ausgeh-Uniform besteht aus Uniform-Jacke, -Hose oder -Rock, -Hemd oder -Bluse, Ärmelabzeichen und Schulterklappen, Krawatte oder Halstuch sowie einem Gürtel und einer Schirmmütze.

Die Stadtverwaltung stellte die Anschaffung für die 640 Feuerwehrangehörigen vor, die im April über den Staatsanzeiger Baden-Württemberg ausgeschrieben wurde. Auf die Ausschreibung hätten sich vier Unternehmen mit einem Angebot beworben.

Nach der Auswertung gehe der Zuschlag in Höhe von rund 152 766 Euro an das Unternehmen Büttner aus Aschaffenburg. Ursula Sieber wollte wissen, ob auch bei Unternehmen angefragt worden sei, die faire Dienstkleidung anbieten. Oberbürgermeister Stephan Neher erklärte, dass die Stadt als faire Stadt darauf achte. Markus Braun vom Ordnungsamt sagte, dass die Stadtverwaltung die Selbsterklärung des Unternehmens vorliegen habe, in dem dieses versichere, Kleidung aus fairen Verhältnissen anzubieten.