Rottenburg Naturschützer melden sich zu Wort

Julia Bubbel betonte, dass Punkte wie die Verkehrsanbindung wichtig seien. Gut erreichbar seien Ergenzingen-Ost und das Flugfeld Baisingen. Im Kernstadtnähe wiederum seien Ähneshalde, Galgenfeld und Rottenburg-West. Dätzweg und das DHL-Areal scheiden eher aus und treten in den Hintergrund. Zudem gibt es Flächen in den Ortschaften Hailfingen und Seebronn.

Ergebnis der Bewertung der Standorte ist, dass nicht ein Standort der Beste ist, sondern im Mix der Flächen die Zukunft liegt. Ergenzingen-Ost ist bereits im Regionalplan vorgesehen. Das Baisinger Flugfeld ist dagegen im Regionalplan ebenso wenig verankert wie die Ähneshalde oder das Obere Feld. E rgenzingen-Ost könnte hingegen in einer Erweiterung schnell umgesetzt werden. Langfristig könnte dazu das Flugfeld Baisingen als Entlastung fungieren.

In Rottenburg-West sind die Störfaktoren groß. Ökologische Faktoren spielen dabei eine Rolle. Der Standort Herdweg wurde als konfliktarm eingestuft. Zudem sei er attraktiv. Eine gemeinsame Umsetzung der Ähneshalde und des Oberen Feldes sei ebenfalls so nicht möglich.

Für das DHL-Areal wäre ein Gründerzentrum möglich, in dem man Existenzgründern unter die Arme greift. Im Stadtgebiet, etwa in Siebenlinden, hat eine Nachverdichtung Priorität. Klar ist, dass Handlungsbedarf besteht. In den Foren wurde aufgezeigt, dass ein ökologisches Gutachten, welches erst vor kurzem erstellt wurde, in die Beratungen des Gemeinderates einfließen muss.

Christian Wehrle aus der Geschäftsleitung der Firma Bitzer in Ergenzingen diskutierte in einem der Foren mit. Nachhaltigkeit sei für ihn vor allem die Schaffung von Arbeitsplätzen. In Ergenzingen sei man vor Jahren mit einer relativ kleinen Fläche gestartet. Wichtig sei für ihn deshalb die Möglichkeit, weiter wachsen zu können.

Renate Holzmann aus Ergenzingen merkte kritisch an, dass man weniger Logistiker in Ergenzingen-Ost und in Rottenburg ansiedeln soll, da hier nur begrenzt Arbeitsplätze entstehen würden.

Der HGV sprach sich für den Standort Herdweg aus, da dies kernstadtnah sei und für diesen Bereich in den vergangenen Jahren mehrere Anfragen nach Gewerbeflächen beim HGV angekommen seien.