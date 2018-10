Rottenburg Narr sein wurde in die Wiege gelegt

Rottenburg-Ergenzingen. Der Name Burger sei abgeleitet von Burgherr sagt der rüstige Jubilar lachend, der 1928 zwar nicht auf einer Burg, aber immerhin im Schloss in Bonndorf (Kreis Waldshut) geboren wurde. Just genau in diesem Schloss, in dem die bekannten Schlossnarrenstuben zu finden sind und in dem die Narrenzunft aus Ergenzingen und auch der närrische Freundschaftsring Neckar-Gäu etliche Exponate ausgestellt haben. Vielleicht ist dem Jubilar, dem der Schalk im Nacken sitzt, da bereits das Narr sein in die Wiege gelegt worden, denn als Bonndorfer orientierte man sich zumindest fastnachtsmäßig und von Kind auf an der dortigen Narrenzunft "Pflummaschlucker".

Als Kind viel unterwegs

Burger war in seiner Kinderzeit familienbedingt bereits viel unterwegs. Sein Vater, ein Finanzbeamter, der nicht in der Partei war, wurde zunächst von Villingen nach Bruchsal versetzt, von dort dann nach Stockach. In all diesen Orten ging Burger dann auch in die damalige Volksschule. In Stockach trat der dann 1937 als Neunjähriger dem Stockacher Narrengericht um Hans Kuony bei und machte nach dem Volksschulabschluss eine Lehre zum Maschinenschlosser. Im Januar 1945 wurde der Jubilar im Alter von 17 Jahren zum Wehrdienst nach Landsberg am Lech eingezogen. Im April dieses Jahres geriet er dann zunächst in französische, später dann in amerikanische Gefangenschaft. Die Amerikaner verfrachteten ihn dann in das französische Cherbourg. Im dortigen Lager verblieb er ein dreiviertel Jahr und wurde dann nach Tuttlingen geschickt und entlassen.