Rottenburg Nach Wolfs-Sichtung Angst um Schafe

Sicherungsmaßnahmen verstärkt

Sonja Saile sagt: "Als der Wolf im Landkreis Calw gesichtet wurde, haben wir noch einmal die Sicherungsmaßnahmen verstärkt. Weil das Wolfsgebiet knapp bei uns endet. Aber ich hätte nie gedacht, dass bei uns wirklich ein Wolf auftaucht."

Wann das Tier genau von der Wildtierkamera erfasst wurde, kann die Tierfreundin nicht sagen: "Leider war in der Kamera das falsche Datum und die falsche Uhrzeit gespeichert. Doch gestern war der Wildtierbeauftragte da – er hat Vergleichsfotos gemacht."

Und: Die Wolfssichtung von Bad Niedernau ist auch als offizieller "C1-Nachweis" auf der Homepage des Umweltministeriums Baden-Württemberg gelistet. "In der Tabelle sind die C1-Nachweise in Baden-Württemberg aufgeführt, da nur diese die Anwesenheit eines Wolfes zweifelsfrei bestätigen", heißt es auf der Internetseite des Ministeriums.

Ist das der Wolf, der am 24. Januar in Bad Wildbad sieben Schafe von Karl-Otto Hagenlocher gerissen hat? Dieses Raubtier hat die Bezeichnung "GW852m" und stammt aus dem Schneverdinger Rudel aus Niedersachen. Davor war dieser Wolf am 18. Januar in Gernsbach (Kreis Rastatt) nachgewiesen worden. Die Spur von Wolf "GW852m" zieht sich durch Oppenau (29. Oktober), Forbach (19. Oktober) oder auch Baiersbronn (9. Mai 2019) –­ also rund um den Nationalpark.

Allerdings: In der selben Nacht –­ also vom 24. auf den 25. Februar –­ soll ein Wolf in Baiersbronn gesehen worden sein. Das Umweltministerium kann diese Sichtung bisher nicht bestätigen.

Sailes bangen um ihre Tiere

Fakt ist: Die Sailes bangen jetzt um ihre Tiere. Sonja Saile: "Schlaf findet man keinen. Wenn man weiß, der Wolf ist da, dann kann man nachts nicht schlafen. Ich fahr immer mal wieder raus, um mit der Taschenlampe an der Weide nachzuschauen. Ich hoffe, dass sich die Angst in der nächsten Zeit wieder legt. Das ist auf Dauer eine Riesen-Belastung."

Bisher freuen sich die Sailes an ihren Tieren. Sonja zeigt auf die Weiden: "Sehen sie, die Streuobstwiesen, die Ziegen, die Schafe. Wir machen damit auch die Landschaftspflege auf der Weilerburg. Aber es wird immer schwieriger: Jede Menge Bürokratie –­ und der Schlachthof in Rottenburg soll auch geschlossen werden. Wir bringen unsere Tiere selbst dort hin –­ die haben dann keinen Stress. Aber wenn der geschlossen wird und Tiere nur noch zur Ware werden und durch halb Europa gekarrt werden –­ das Spiel spielen wir nicht mehr mit!"