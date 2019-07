Rottenburg Nach Großeinsatz: Besitzer von Rucksack meldet sich

Der Rucksack des 36-Jährigen war am Dienstagmorgen am Neckarufer oberhalb des Stauwehrs beim Freizeitparks Schänzle gefunden worden. Da der Besitzer des Rucksacks nicht ausfindig gemacht werden konnte, ging die Polizei zunächst von einem Unglücksfall aus. Ein Großaufgebot an Feuerwehrmännern und Polizisten suchte den Fluss und das Ufer ab, auch Taucher waren im Einsatz.

Als der 36-Jährige am Abend nach Hause kam und eine Nachricht der Polizei vorfand, meldete er sich sofort bei den Beamten. Er hatte den Rucksack schlicht am Ufer vergessen.