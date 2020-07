Rottenburg Mutmaßlicher Rauschgiftdealer in Haft

Mehrere tausend Euro aus Drogenhandel?

Der Mann steht im Verdacht, damit in den vergangenen Monaten einen schwunghaften Handel betrieben zu haben. Nachdem die Staatsanwaltschaft einen richterlichen Beschluss erwirkt hatte, durchsuchten die Kriminalbeamten am Donnerstag die Wohnung des Verdächtigen. Dabei fanden und beschlagnahmten die Ermittler mehrere tausend Euro mutmaßliches Dealergeld sowie hochwertige Kleidungsstücke in vierstelligem Wert.



Der 26-Jährige wurde vorläufig festgenommen und am Freitagvormittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.