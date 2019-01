Rottenburg Musikschuldirektor Karlheinz Heiss feierlich verabschiedet

Drews konnte zahlreiche Ehrengäste begrüßen, darunter Vertreter anderer Musikschulen, etwa aus Ammerbuch oder aus Tübingen. Viele Mitarbeiter und Dozenten der Volkshochschule und der Musikschule sowie Gemeinderäte und Ortsvorsteher feierten mit Heiss. Oberbürgermeister Stephan Neher hielt als Vorstand der Musikschule auch ein Grußwort.

Drews lobte das Engagement der Mitarbeiter der VHS und der Musikschule, und betonte, dass ohne die engagierte Arbeit der Mitarbeiter Vieles nicht möglich wäre. Drews dankte auch der Ehefrau von Karlheinz Heiss und den Kindern, die die Verpflichtungen des Mannes oder Vaters immer mitgetragen hätten. Nach jahrzehntelangem Engagement in Rottenburg werde Heiss nun verabschiedet. Heiss wird Projektleiter der Bundesakademie für musikalische Bildung in Trossingen. Drews betonte, dass mit dem Namen Heiss bleibende Erinnerungen an Opern wie Idomeneo oder Musicals wie Jesus Christ Superstar bestehen werden. Heiss habe mit großen und kleinen Events das kulturelle Leben der Stadt Rottenburg bereichert. Er sei Künstler und Musiker durch und durch. Nun breche er auf zu neuen Ufern. Oberbürgermeister Neher sagte in seiner Laudatio, dass Heiss insgesamt 22 Jahre als Musikschuldirektor an der Rottenburger Musikschule gewirkt und gearbeitet habe. Bis 1996 habe Heiss die Musikschule Ammerbuch aufgebaut, danach kam er nach Rottenburg. In der Musikschule habe er nicht nur große Talente aufgenommen, sondern ein Angebot für alle musikinteressierten Kinder geschaffen.

"Karlheinz Heiss ist berauscht von Musik", sagte Neher. Er habe viele zum Singen oder zum Musizieren gebracht. 1996 waren es 500 Musikschüler, "heute sind es 2000". Unterrichtet werden die Erwachsenen und Kinder von mehr als 50 Dozenten. Es sei wichtig, dass Kinder und Jugendliche auch selbst Musik machen und "nicht nur Konsumenten sind." Musik könne Emotionen ausdrücken und Gänsehautmomente schaffen.