Rottenburg Mitarbeiter sind schneller unterwegs

Abgesehen von den Diensträdern bietet die Stadt Rottenburg Angestellten, die absehbar noch mindestens drei Jahre bei der Stadtverwaltung oder einem der Eigenbetriebe WTG, SER oder Wohnbau beschäftigt sind, ein "Job­rad"-Modell an. Dabei handelt es sich um ein Leasing-Modell, in dem die Finanzierung über einen Zeitraum von 36 Monaten über einen Abzug vom Bruttoentgelt läuft. Danach kann das Rad zu einem Restwert erworben werden. Die Vorteile des Jobrads sehe die Verwaltung in der Ratenzahlung und der Einsparung bei Steuern und Abzügen durch die Barlohnumwandlung. Die für das Jobrad verpflichtende Versicherung trägt die Stadt Rottenburg. Weber sagt: "Dieses Angebot haben bisher 24 Kolleginnen und Kollegen wahrgenommen. Die Stabstelle Umwelt und Klimaschutz ist mit dieser Entwicklung bisher sehr zufrieden."