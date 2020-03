Rottenburg Mindestens drei Corona-Fälle in Seniorenanlage

Derzeit bleiben zwei Senioren weiterhin zur Betreuung in der Einrichtung. Beide seien bislang symptomfrei. Die Pflegeleitung und zwei Mitarbeiter halten die Stellung in dem Heim. Insgesamt arbeiten sonst 15 Personen in dem Pflegeheim. Die Liste der Pfleger, die Kontakt zu den jetzt von Corona betroffenen Pflegeheimbewohnern hatten, begrenze sich auf zehn Personen. Alle Pfleger bis auf die beiden, die im Dienst bleiben, würden sich nun in häuslicher Quarantäne befinden.

"Beim Personal gibt es derzeit aber weder einen Verdacht noch Fälle von Corona. Wenn Symptome auftreten, wird getestet", sagt Welte.

Unklar ist, auf welchem Weg sich die alten Menschen infiziert haben. Im Kapuzinergarten gelten bereits seit einiger Zeit Besuchsverbote und besondere hygienische Vorsichtsmaßnahmen, wie Welte versichert. Klar sei, dass Mitarbeiter auch Kontakt nach draußen haben. Darüber spekulieren, wie das Virus ins das Pflegeheim Kapuzinergarten kam, möchte Welte nicht.