Rottenburg Mies van der Rohe-Award für Bibliotheksgebäude?

Das Gebäude wurde als eins von insgesamt 18 Projekten in Deutschland für den Mies van der Rohe Award nominiert, wie die Stadtverwaltung in einer Mitteilung erklärt. Dort heißt es: "Alleine schon die Nominierung ist ein großartiger Erfolg, über den sich die Stadt Rottenburg am Neckar außerordentlich freut." Die Bewerbung um den begehrten Preis wurde vom Architekturbüro Harris und Kurrle Stuttgart eingereicht.

Im Februar sollen die fünf Finalisten bereits feststehen

Die sogenannte "Longlist" enthält 383 Nominierungen in Europa, davon 18 in Deutschland. Die Jury gibt in Kürze die sogenannte "Shortlist" mit 40 Projekten bekannt. Im Februar sollen dann die fünf Finalisten feststehen. Mitte April werden dann bereits die Gewinner bekannt gegeben.