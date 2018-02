Rottenburg Matschiger Rundgang über Potenzialflächen

Dann schweift der Blick im hügeligen Gebiet über die Bundesstraße 28. Schab vom Aktionsbündnis fragt, was mit der Potenzialfläche Oberes Feld auf der anderen Straßenseite ist. OB Neher: "Dort sehen wir vor allen Dingen zukünftige Fläche für Wohnbebauung. Deshalb wollten wir das von der Stadtverwaltung gar nicht in die Prüfung nehmen. Die Arbeitsgruppe hat sich aber dafür entschieden. Und wenn Rottenburg weiter so wächst, dann brauchen wir diese Flächen in 50 oder 100 Jahren."