Rottenburg Marinekameradschaft Rottenburg führt in die Welt der Shanties

Ro ttenburg . Unter dem Titel "Die Welt der Shanties" präsentieren die Stadt Rottenburg und die Marinekameradschaft Rottenburg (MK) am Samstag, 6. Oktober, in der Festhalle in Rottenburg den Shanty-Chor der MK sowie die Band "Sonja und die Maratongas", die ebenfalls maritime Lieder von Matrosen, Schiffen, Fernweh und dem großen weiten Meer singen und spielen.