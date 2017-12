Rottenburg Mädchen auf Heimweg angegriffen

Rottenburg/Tübingen. Der Angeklagte soll laut Anklage am 22. Juni 2017 gegen 15.40 Uhr auf einem Radweg zwischen Tübingen und Hirschau mit dem Fahrrad zunächst einer 10-jährigen Radfahrerin begegnet sein, soll dann umgedreht haben und neben das Mädchen gefahren sein. Er stieß sie laut Anklage vom Rad, drückte sie in einen Heuhaufen neben dem Weg und legte sich auf sie. Er fasste sie über der Jeanshose im Genitalbereich an und rieb seinen Kopf zwischen ihren Beinen. Das Mädchen schrie laut um Hilfe. Zwei Männer hörten sie – einer davon Polizist, der ebenfalls auf dem Heimweg war. Er nahm den Mann sofort fest.

Seit der Tat sitzt der 37-Jährige in Untersuchungshaft. Er wurde am Donnerstag in Handschellen in den großen Saal des Landgerichts Tübingen geführt. In einem grauen Parka saß der hagere Mann mit den kurzrasierten Haaren auf der Anklagebank. Obwohl er erst 2014 nach Deutschland gekommen ist, saß er schon eineinhalb Jahre wegen mehrerer Diebstähle in Haft.

In der Verhandlung wurde am Donnerstag auch das alte Urteil verlesen, in dem der damalige Richter eine Vermutung äußerte: Es bestehe der Verdacht, dass sich der Angeklagte die vorgetragene Lebensgeschichte zurechtgelegt habe und nicht diejenige Person sei, für die er sich ausgibt.