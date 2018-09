Rottenburg Lieber klein und fein als groß und nichts

Rottenburg-Ergenzingen. Zufrieden damit zeigte sich der Vorsitzende des Jubiläumsvereins Dieter Lambart aus Hochdorf. Der konstatierte: "Wir konnten unsere Besucher gegenüber dem Vorjahr halten, haben einige Hundert Euro Umsatz gemacht und das verdanken wir vor allem der Nachfrage nach unseren Grillburgern, die weggingen wie die warmen Semmeln." Aber heutzutage ist die Nachfrage nach festen kulinarischen Genüssen ohnehin stärker als nach Trinkbarem, weiß Lambart, der auch im Verhalten der Besucher einen Wandel sieht.

Jedenfalls mochte er an die glorreichen früheren Zeiten des Sternrittes schon gar nicht mehr denken. "Da hatten wir Kapellen mit großen Namen, die uns 1600 Euro und mehr gekostet haben, dazu gesellten sich noch rund 400 Euro an Gebühren für die Gema", erinnert sich der Vorsitzende. "Um 2000 Euro bei einem Fest herauszuwirtschaften, muss ich mindestens das Doppelte umsetzen und das ist einfach nicht mehr drin", erklärt Lambart. Also laute das Motto lieber klein und fein, als Groß und Nichts.

Dass der Stern- und Volksritt auch nicht mehr das ist, was er mal war, räumte Lambart ebenfalls ein. Der sagte schon am Morgen voraus, dass dieser in diesem Jahr wohl nicht ganz so gut laufen würde und er nannte auch gleich den Grund dafür: "Wir haben letztes Jahr den Fehler begangen, eine Strecke auszusuchen, die größtenteils asphaltiert war." Das habe zum Teil den Reitern nicht gefallen und den Pferden schon gar nicht. Dieser Umstand werde sich wohl negativ auswirken.