Rottenburg Leimengrüble wird gut angenommen

Auch in Hailfingen tut sich derzeit viel, daher fuhr ein Teil der Radgruppe dort hin, der andere fuhr nach Seebronn. In Seebronn floriert das Gewerbegebiet, eine Firma siedelte sich hier neu an und hat bereits ihr Gebäude erstellt.

Geworben werden sollte mit der Radtour letztlich auch für das kernstadtnahe Gewerbegebiet Herdweg, zu welchem es am 21. Oktober einen Bürgerentscheid geben wird.