Rottenburg Leichenhalle wird 2019 umgebaut

Rottenburg . Der Verwaltungsausschuss des Gemeinderates gab in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht für den Umbau der Leichenhalle in Sülchen. Gebaut werden soll voraussichtlich vom Sommer 2019 bis Ende des kommenden Jahres. Mit der weiteren Planung beauftragte das Gremium das Architekturbüro Martin Koch aus Rottenburg. Die Kosten in Höhe von 250 000 waren bereits für dieses Jahr im Haushalt eingestellt. Sie werden in das Jahr 2019 übertragen.

Entscheidung sorgte für Aufregung

Im vergangenen Jahr sorgte die Entscheidung der beiden katholischen Kirchengemeinden Rottenburgs für Aufregung, dass in der Sülchenkirche und in der Klausenkapelle keine nichtchristlichen Trauerfreiern ohne Pfarrer mehr gestattet werden sollen.