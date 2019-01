Rottenburg Landschaftstreffen in Hirrlingen steht bevor

Nun informierte der Vorstand der Butzenzunft über den Ablauf des Landschaftstreffens. So beginnt das Wochenende am Freitag mit einem Showtanzabend in der Eichenberghalle. Bekannte Showtanzgruppen aus der Region werden ihr Können zeigen. Zudem werden besonderes Guests auftreten, nach den Darbietungen wird DJ Wolle auflegen.

Der Samstagabend steht ganz im Zeichen des Brauchtums. Los geht es um 17.30 Uhr im Hirrlinger Schlosshof mit Brauchtumsvorführungen, ab 19 Uhr dann wird es in der Eichenberghalle weitergehen, hier zeigen die Gastzünfte ebenfalls ihr Brauchtum. Danach spielt die Columbia Liveband zum Tanz auf. Im Narrendorf ist derweil an den Ständen buntes Treiben angesagt.

Höhepunkt des Landschaftstreffens ist allerdings der Sonntag. Nach der Narrenmesse in der St. Martinuskirche wird im Bürgerhaus ein Zunftmeisterempfang stattfinden. Ab 13 Uhr wird sich der große Umzug mit mehr als 40 Zünften durch den Ort schlängeln. Viele Zünfte der Fasnetslandschaft Neckar-Alb werden ein buntes Bild abgeben, etwa der Kübelesmarkt Bad Cannstatt, die Narrenzünfte aus Wellendingen, Wilflingen und Schömberg sowie Zünfte aus Wehingen, Haigerloch und Rottenburg und auch die Patenzunft aus Kiebingen. Zude werden Zünfte anderer Fasnetslandschaften vertreten sein, etwa aus der Landschaft Baar, Hegau oder Oberschwaben-Allgäu. Auch aus der Schweiz werden Hästräger kommen, so etwa die Röllizunft Siebnen.